Goncalo Feio oficjalnie nowym trenerem Legii Warszawa. Portugalczyk ma uratować sezon. Dostał krótki kontrakt

Goncalo Feio trenerem Legii Warszawa. Kim jest?

Do połowy marca Goncalo Feio prowadził Motor Lublin. W klubie przepracował niespełna dwa lata. Był to burzliwy okres, o czym świadczy incydent, kiedy rzucił tacą w głowę ówczesnego prezesa Pawła Tomczyka, a rzeczniczkę prasową zaatakował słownie. Z klubu odszedł jednak nie Feio, lecz pokrzywdzeni. Trener dostał drugą szansę od właściciela Zbigniewa Jakubasa i w czerwcu dzięki barażom świętował awans do pierwszej ligi.

Goncalo Feio nie bez powodu uchodzi w środowisku za furiata, bo do podobnych scen miało dochodzić także w Wiśle Kraków czy Rakowie Częstochowa, w którym był asystentem Marka Papszuna (przez ponad dwa lata). Karierę zaczynał właśnie w Legii Warszawa jako trener w Akademii, a później analityk pierwszej drużyny. Opuścił ją z końcem 2015 roku decyzją Bogusława Leśnodorskiego. Po latach były prezes ujawnił, że powodem była awantura, którą zrobił mu Feio nie mogąc pogodzić się, że nowym trenerem został nie on, lecz Stanislaw Czerczesow.