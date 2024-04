Na którym miejscu Legia Warszawa skończy sezon PKO Ekstraklasy? Zagłosuj w sondzie, poznaj terminarz

Sytuacja Legii Warszawa - tabela i terminarz

Legia przed ostatnią prostą zajmuje dopiero piąte miejsce ze stratą aż siedmiu punktów do liderującej Jagiellonii Białystok i trzech do najniższego miejsca na podium. Choć celem - po zdobyciu wicemistrzostwa i Pucharu Polski - był tytuł mistrzowski to dziś drużyna z Warszawy nie jest pewna nawet miejsca gwarantującego udział w europejskich pucharach. A przecież niedawno dotarła do fazy pucharowej Ligi Konferencji...

Prezes Dariusz Mioduski za stan rzeczy obwinił wyłącznie trenera Kostę Runjaicia. Jak wypadnie znacznie młodszy następca Niemca, bez doświadczenia na tym szczeblu? Zadanie nie jest łatwe, bo debiut przypadnie na wyjazdowy mecz z aktualnym mistrzem, Rakowem Częstochowa.

