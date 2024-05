Górnik Zabrze mógł przeprowadzić wielki transfer. Zawodnikiem klubu PKO Ekstraklasy mógł zostać Nani Bartosz Głąb

Kibice Górnika Zabrze Arkadiusz Gola / Polska Press

Lukas Podolski od momentu przyjścia do Górnika Zabrze stara się pomóc klubowi na różne sposoby. Jednym z nich jest sprowadzanie zawodników, którzy do Zabrza nigdy by nie trafili, gdyby nie obecność Poldiego. Rok temu do zespołu mógł przyjść Portugalczyk Nani, który w przeszłości był czołowym piłkarzem Manchesteru United.