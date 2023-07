Górnik Zabrze - Radomiak Radom ONLINE. Lukas Podolski i spółka zaczynają sezon. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO!

PKO Ekstraklasa. Mecz Górnik Zabrze - Radomiak Radom ONLINE

Zdecydowanym faworytem inauguracyjnego spotkania na Górnym Śląsku jest drużyna gospodarzy, prowadzona przez Jana Urbana , która w porównaniu z zeszłym sezonem wiele się nie zmieniła. Pozostał trzon, na czele z Lukasem Podolskim. Przyszło także kilku nowych piłkarzy, którzy mają wnieść dodatkową jakość do zespołu z Zabrza. Ważnym piłkarzem w ofensywie "Górników" może stać się Sebastian Musiolik , który na Roosevelta ma zastąpić sprzedanego do Austrii Szymona Włodarczyka .

Radomiak z kolei większość transferów przeprowadzał bezgotówkowo. Dla klubu z Radomia niewątpliwie najważniejszym transferem jest pozyskanie Rafała Wolskiego z Wisły Płock, który jednak ostatniego sezonu w ekipie "Nafciarzy" nie może zaliczyć do udanych, ponieważ spadł z nią z najwyższej klasy rozgrywkowej. Poza nim do "Zielonych" dołączył m.in. Jan Grzesik , który ostatnio występował w Warcie Poznań.

Trener Constantin Galca przed pierwszym spotkaniem jednak ma pewne wątpliwości co do składu i to, jak jego drużyna zaprezentuje. Przyznał na konferencji przedmeczowej, że najbardziej martwi go pozycja bramkarza w postaci Filipa Majchrowicza, którego występ stoi pod dużym znakiem zapytania.