Górnik Zabrze wygrał Wielkie Derby Śląska. Tylko Lukas Podolski strzelił gola Ruchowi Chorzów

PKO Ekstraklasa. Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0

Z punktu widzenia czysto piłkarskiego mecz stał na koszmarnym poziomie. Zawiodła gra zwłaszcza w pierwszej połowie. W zasadzie żadna ze stron nie stworzyła realnego zagrożenia. Było do tego stopnia źle, że w rubryce "strzały celne" realizator transmisji wpisał wówczas dwa zera.

- To była szarpana połowa. Brakowało płynności w grze. Wydaje mi się, że ciężar gatunkowy miał na to wpływ. Nie wszyscy sobie z nim poradzili. W drugiej połowie wyszło już lepiej. Wiem, że liczył się wynik dla kibiców. Stworzyli wspaniałą atmosferę! Ja bym jednak chciał, żeby Górnik grał zdecydowanie lepiej. Do tego chcemy dążyć - stwierdził trener Jan Urban.

Na stadionie zjawił się komplet widzów, ale z powodu budowy ostatniej trybuny zabrakło sympatyków Ruchu. Mecz śledzili za to m.in. Włodzimierz Lubański, Łukasz Piszczek, Jerzy Dudek czy Michał Probierz.