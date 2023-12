Grad... goli w Krakowie. Cracovia grająca w "dziesiątkę" urwatowała remis z Ruchem Chorzów! 8 goli!

Ruch wreszcie zwycięski

Niemal do ostatniej chwili trwałą walka z czasem, by przygotować boisko. Kibice, którzy pomagali w odśnieżaniu, spisali się na medal i tylko nawałnica mogła storpedować rozpoczęcie spotkania.

Wydawało się, że po zmianie stron piłkarze Jana Wosia wykorzystają grę w przewadze, ale do remisu niespodziewanie doprowadził Karol Knap. Po dośrodkowaniu z prawej strony na dalszy słupek Benjamin Källman zgrał piłkę głową do Karola Knapa, który najpierw opanował piłkę, by skierować ją do siatki. Na odpowiedź gości nie trzeba było długo czekać - drugiego gola w tym spotkaniu strzelił Daniel Szczepan. Mocnym uderzeniem nie dał szans Madejskiemu.

Gospodarze walczyli do końca i na niespełna kwadrans przed końcem spotkania doprowadziła do remisu po bramce Patryka Makucha. Jednak komplet punktów dla Ruchu - po raz pierwszy od spotkania z ŁKS-em (2:0) zapewnił Tomasz Swędrowski. Punkt gospodarzom zapewnił w końcówce Karol Knpa. Młodzieżowiec w tym meczu zapisał dwie bramki i dwie asysty!