Real Madryt awansował do finału Ligi Mistrzów. Bayern Monachium stracił dwie bramki w końcówce Bartosz Głąb

Real Madryt po niesamowitej końcówce spotkania awansował do wielkiego finału Ligi Mistrzów. Królewscy do 88. minuty rewanżowego meczu półfinałowego przegrywali z Bayernem Monachium 0:1, ale dwa trafienia Joselu wprowadziły madrycki klub do do finału rozgrywek, w którym zagra z Borussią Dortmund. Dużo kontrowersji wywołał drugi gol dla madrytczyków, którego początkowo nie uznał Szymon Marciniak, ale po analizie VAR zmienił swoją decyzję