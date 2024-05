Ogromna kontrowersja w półfinale Ligi Mistrzów Szymon Marciniak wypaczył wynik meczu?

Trzy ważne decyzje Szymona Marciniaka w półfinale Ligi Mistrzów

Polscy arbitrzy zostali wyznaczeni na rewanżowe spotkanie półfinałowe Ligi Mistrzów, w którym Real Madryt grał na Estadio Santiago Bernabeu z Bayernem Monachium. Głównego Szymona Marciniaka na liniach wspierali wspierali Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik. Sędzią technicznym był Słowak Ivan Kružliak, natomiast system VAR obsługiwali Tomasz Kwiatkowski i Bartosz Frankowski.

W pierwszej połowie mimo kilku sytuacji z obu stron, bramki nie padły. Prawdziwe emocje czekały nas po zmianie stron. W 68. minucie Bayern wyszedł na prowadzenie, a chwilę później Real także trafił do siatki przeciwnika. Jednak przy strzelonym golu przez Królewskich doszło do kontrowersyjnego starcia Nacho Fernandeza z Joshuą Kimmichem. Arbiter został wezwany do monitora VAR i zdecydował się nie uznać bramki dla gospodarzy.

Nieuznany gol dla Realu Madryt Polsat Sport Premium 1

Real zdołał dopiąć swego i w 88. minucie doprowadził do wyrównania za sprawą trafienia Joselu. Bawarczycy nie zdołali się otrząsnął po stracie pierwszego gola, a już przegrywali. Zaledwie 2 minuty później Joselu ponownie trafił do bramki przyjezdnych. Tym razem kwestią sporną było ustawienie napastnika Królewskich i Szymon Marciniak postanowił wstrzymać radość gospodarzy. Po analizie sytuacji przez sędziów VAR przyszła decyzja - gol prawidłowy. W tym momencie Estadio Santiago Bernabeu eksplodowało radością.