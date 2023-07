Grzegorz Krychowiak potwierdza swój transfer do drużyny Czesława Michniewicza. Piłkarz z trenerem spotkają się w saudyjskim Abha Club

Krychowiak znowu z Michniewiczem

Wcześniej, bo w sobotę transfer Krychowiaka do Abha Club zapowiedział Michniewicz. Trener ze zgrupowania w Turcji wrzucił zdjęcie z opisem: - Turkish coffee w oczekiwaniu na "6" z "dalekiego" kraju...

Dla współpracy z Czesławem Michniewiczem środkowy pomocnik zrezygnował z dalszej gry w Al-Shabab . Klub, do którego był ostatnio wypożyczony z FK Krasnodaru, jako pierwszy zaoferował mu kontrakt, ale spotkał się z odmową.

Koniec Krychowiaka w reprezentacji?

Krychowiak pełnił ważną rolę u Michniewicza w reprezentacji Polski. Mimo surowej krytyki selekcjoner wystawił go w każdym z czterech meczów mistrzostw świata . Tylko przeciw Argentynie i Francji pomocnik zszedł z boiska przed ostatnim gwizdkiem.

Dziś drzwi do kadry są dla Krychowiaka zamknięte - najpewniej na zawsze. "Nie" powiedział następca Michniewicza, Portugalczyk Fernando Santos . Powodem decyzji miała być konieczność przeprowadzenia zmiany pokoleniowej. Zresztą trudno sobie wyobrazić, żeby szatnię dzielili skłóceni ze sobą piłkarz z lekarzem, czyli Grzegorz Krychowiak z doktorem Jacek Jaroszewskim. Spór biznesowy będzie mieć finał w sądzie .

Transfery. Przenosiny Grzegorza Krychowiaka do nowego klubu coraz bliżej. Transfer środkowego pomocnika potwierdził... Czesław Michniewicz, który na swoim Instagramie wstawił zdjęcie z zaskakującym…

Polacy w lidze arabskiej. Oprócz Krychowiaka tylko Zieliński?

Wbrew wcześniejszym doniesieniom do Arabii Saudyjskiej nie przejdzie Krzysztof Piątek. Snajper wybrał ofertę z Turcji. Oprócz Krychowiaka i Michniewicza kuszony jest za to Piotr Zieliński. Chce go Al-Hilal.