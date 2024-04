"Haaland Is", czyli lody Erlinga Haalanda, które pojawiły się na norweskim rynku wywołały debatę w sprawie zdrowej żywności

Lody Erlinga Haalanda jednak nie do końca zdrowe? Należą do grupy żywności przetworzonej

Lody firmowane przez Erlinga Haalanda należą do grupy żywności ultra przetworzonej, zawierają ok. 20 składników w tym osiem tzw. E, chemicznych dodatków do żywności, a jako śmietankowe zawierają zaledwie 15 procent tego produktu - opisał komentator kulinarny Kristoffer Gregersen na Instagramie.

Inni eksperci zwrócili uwagę na fakt, że w wielu wywiadach piłkarz opowiadał o tym jak pije tylko wodę wielokrotnie filtrowaną, mięso pochodzi z małych prywatnych hodowli, a mleko i ryby przywożone są dla niego z Norwegii.