"Hello, Mr Fat Cat". Spięcie kibica Lecha Poznań z piłkarzem

W Lechu Poznań ciągle buzuje

- Idąc z partnerką zażartowałem sobie, być może za głośno, że stoi Syty Kot. To Karlström nagle zaczął iść obok mnie, pytając czemu nie powiem tego po angielsku, może myśląc że się przestraszę. No to mu odpowiadam: Hello Mr Fat Cat. No to Jesper, że SHOW SOME RESPECT. No to ja mu, że szacunku to wy nie okazaliście kibicom pozorując grę i ośmieszając klub przed całą Polską (...) Jedyne czego oczekiwałem to zwykłego przepraszam. Tyle.

Zdania w środowisku Lecha na temat tego spięcia są podzielone. Jedni bronią kibica, drudzy piłkarza, na którego naskoczono. Za Szwedem wstawił się w mediach społecznościowych Bartosz Salamon, nieprzypadkowo dodając wspólne zdjęcie z zapowiedzią powrotu radosnych chwil.