Łukasz Piszczek został ogłoszony asystentem trenera w Borussii Dortmund. "To fantastyczna idea. Mam ogromny szacunek"

Warto przypomnieć, że we wrześniu Piszczek i Błaszczykowski zostaną pożegnani przez Borussię podczas specjalnie zorganizowanego dla nich wydarzenia na Signal Iduna Park. Będzie to oficjalny pożegnalny mecz dwóch klubowych legend.

- O tym pomyśle mogę powiedzieć tylko jedno: to fantastyczna idea! Łukasz Piszczek jest "człowiekiem Borussii Dortmund", co udowodniał przez wiele lat. Miałem i mam do niego ogromny szacunek. Nie tylko za to jakim był piłkarzem, jak wiele dał Borussii, ale również za to jak fantastyczny ma charakter - wyjaśnił Watzke w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.