Jagiellonia Białystok traci piłkarza. Bartłomiej Wdowik przeniósł się do portugalskiej Bragi. Wiemy, ile zarobi mistrz Polski! Jakub Jabłoński

Bartłomiej Wdowik znalazł nowy klub. Wiemy, ile zarobi Jagiellonia! Braga/X

Bartłomiej Wdowik w czwartek popołudniu dołączył do portugalskiej Bragi - poinformował jego nowy klub na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Obrońca Jagiellonii Białystok w zakończonym sezonie doprowadził drużynę do zdobycia pierwszy raz w historii mistrzostwa Polski. Jego kontrakt będzie obowiązywał do połowy 2028 roku. Klauzula odstępnego będzie mogła zostać aktywowana przy kwocie 50 milionów euro. Ile zarobi na nim mistrz Polski?