Historyczne osiągnięcie Flavio Paixao! To pierwszy taki przypadek w Ekstraklasie

Flavio Paixao w Klubie 100

Strzelając dwa gole Warcie Poznań Porrtugalczyk zanotował trafienia numer 99 i 100. To ostatnie było o tyle ważne, że został tym samym członkiem "Klubu 100". To nazwa listy piłkarzy, którzy podczas swojej kariery zdobyli 100 lub więcej goli w rozgrywkach o mistrzostwo Polski.

Chć Flavio jest na szarym końcu rankingu, to ma dwa powody do dumy. Po pierwsze, rzadko kiedy piłkarze z pola jeszcze w wieku 37 lat zdobywają bramki. Paixao ma duże szanse dostać się wyżej niż 30. miejsce. Po drugie i najważniejsze to pierwszy obcokrajowiec w historii naszej ligi, któremu udała się ta sztuka.

W Klubie 100 z liczbą 186 goli prowadzi Ernest Pol. Na podium znajdują się również Lucjan Brychczy i Gerard Cieślik. Z bardziej współczesnych zawodników, Tomasz Frankowski zajmuje 4. miejsce, a Pawłowi Brożkowi udało się wskoczyć na 8. lokatę.