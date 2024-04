Hiszpańskie media: Xavi zostanie trenerem FC Barcelony na następny sezon. Czarny scenariusz kibiców "Dumy Katalonii" się spełnia

Xavi nadal będzie trenerem FC Barcelony?

FC Barcelona kilka dni temu odpadła z Ligi Mistrzów po emocjonującym meczu z PSG. To kolejna wpadka "Dumy Katalonii" na arenie międzynarodowej w ostatnich latach, która sprawia, że kibice mogą czuć ogromny niedosyt. W niedzielę fani "Barcy" musieli po raz kolejny przełknąć smak porażki, gdyż ich zespół przegrał z Realem Madryt w prestiżowym El Clasico. Wygrana z odwiecznym rywalem mogła sprawić, że drużyna Xaviego zbliży się do lidera na pięć punktów. To "Królewscy" odnieśli sukces i obecnie mają aż jedenaście "oczek" przewagi, co oznacza, że pewnie zmierzają po mistrzostwo.