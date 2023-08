Ile może zgarnąć Raków Częstochowa za awans do Ligi Mistrzów? Mistrz Polski gra z FC Kopenhagą o wielkie pieniądze

Ile pieniędzy może zarobić Raków Częstochowa w Lidze Mistrzów? Mistrz Polski walczy o awans

Przed ekipą mistrza Polski historyczny mecz. Być może najważniejszy w całej historii klubu. Mowa w końcu o spotkaniu, które może dać Rakowowi pierwszy w historii awans do Ligi Mistrzów. Zespół spod Jasnej Góry, co więcej, nigdy nie grał w ogóle europejskich pucharach.

Jak wiadomo awansując do IV rundy eliminacji LM po wyeliminowaniu mistrza Cypru Arisu Limassol, Raków sięgnął po bilet do fazy grupowej Ligi Europy. To jednak nie wystarczy. "Medaliki" dziś powalczą o Ligę Mistrzów.

Ile Raków może zarobić awansując do fazy grupowej Ligi Mistrzów? UEFA sowicie wynagradza kluby, mowa bowiem o kwocie rzędu 15,64 mln euro z tytułu awansu do fazy grupowej. Warto dodać, że Raków już zainkasował około 5,5 mln euro za awans do IV rundy.