Ilkay Gundogan zaprezentowany jako nowy zawodnik FC Barcelony. Robert Lewandowski załatwił ten transfer? "Widziałem błysk w jego oczach"

- Miałem z nim (red. - Lewandowskim) dość długą rozmowę przed wakacjami. Graliśmy w lecie z Polską i poprosił mnie o rozmowę po meczu. Opowiedział mi o klubie, stylu życia, mieście i o tym, co lubi w byciu w Barcelonie. Widziałem błysk w jego oczach, jego słowa miały dużą moc. Ter Stegen też do mnie napisał. Nie przyszedłem jednak z powodu ich słów, ponieważ decyzja była już podjęta, ale one pomogły - powiedział nowy pomocnik FC Barcelony.