Internet nie pozostawił złudzeń w sprawie byłego reprezentanta Polski. Maciej Rybus zlinczowany po głośnym wywiadzie

Maciej Rybus po niemal dwóch latach przerwał milczenie

Po dwóch latach nie udzielania się w mediach, 34-letni piłkarz udzielił wywiadu dla Sebastianowi Staszewskiemu z TVP Sport . Były piłkarz Legii Warszawa odniósł się między innymi do tematu potencjalnego wyjazdu z Rosji oraz tego jak rodzina wpłynęła na jego życiowe decyzje.

Maciej Rybus w reprezentacji Polski rozegrał 66 spotkań i strzelił 2 gole. Po raz ostatni w kadrze "Biało-Czerwonych" zagrał w kwalifikacjach do Mundialu w Katarze. Potem został powołany na mecz barażowy ze Szwecją, ale nie zagrał z powodu zakażenia koronawirusem. Na kolejne zgrupowania już nie był brany pod uwagę, gdyż żyje w Rosji, która od początku 2022 roku prowadzi wojnę na Ukrainie.

Maciej Rybus zlinczowany po głośnym wywiadzie

- Zazwyczaj gdy ktoś udziela wywiadu, zwłaszcza po dłuższej przerwie, ma zamiar się w pewien sposób wybielić, zyskać sympatię, zmienić opinie innych na swój temat. Maciej Rybus nie kierował się tak niskimi przesłankami. Uznał, że po prostu przypomni wszystkim, że jest durniem - odniósł się do tematu Krzysztof Stanowski , właściciel Kanału Zero na YouTube.

Małe dzieci czasami myślą, że jak zakryją twarz rękami to się stają niewidzialne. Maciej Rybus myśli, że jak zamknie oczy i zasłoni uszy, a w telewizorze będzie oglądał tylko Netflixa, to wojny nie ma - dodał Patryk Pokulski z redakcji TVP Sport.

Maciej Rybus od lipca 2017 roku reprezentuje barwy rosyjskich klubów. Niemal 7 lat temu przeniósł się do Lokomotiwu Moskwa. W 2022 roku przeniósł się do Spartaka Moskwa, a od tego sezonu jest zawodnikiem Rubina Kazań. W obecnym klubie zagrał tylko w 2 spotkaniach, ale głównie ma to związek z kontuzją, której nabawił się na początku rozgrywek.