Jacek Magiera, trener Śląska Wrocław przed meczem z Wartą Poznań: Dalej chcemy być pazerni na wygrane

W sobotę Śląsk zmierzy się z Wartą, z którą ostatnio nie gra mu się dobrze. W poprzednim sezonie u siebie wrocławianie przegrali 0:2, a na wyjeździe 1:3. Magiera analizując rywala zwrócił uwagę, że chociaż przegrał ostatnie dwa spotkania (z Lechem Poznań 0:2, z KGHM Zagłębiem Lubin 0:1), to wygrana rywali nie przyszła łatwo.

- Analizujemy Wartę i wiemy, jak trudny to zespół do pokonania. Będziemy grali o zwycięstwo i oczywiście wyjdziemy w najlepszym możliwym składzie. Mamy na to spotkanie swój plan, który będziemy chcieli wdrożyć podczas spotkania i zdobyć trzy punkty. Mecz z Piastem pokazał, że skład może się zmieniać. Nie uważam, że trzeba grać cały czas tym samym składem. Chcę, aby każdy wniósł do zespołu swoją jakość. A w jakim składzie zagramy? Wielkich rewolucji nie będzie