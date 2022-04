Jacek Zieliński: Hance język wpadł do gardła. Wyglądało to bardzo groźnie

- To był mecz podwyższonego ryzyka. Dla Zagłębia o mega stawkę, biorąc pod uwagę sytuację na dole tabeli. Dla nas zwycięstwo mogło być ukoronowaniem i złapaniem głębszego oddechu. Cieszę się, że tak się stało, że stanęliśmy na wysokości zadania. To nie był łatwy pojedynek. Stworzyliśmy sobie więcej sytuacji. Zabrakło trochę cwaniactwa, żeby dobić przeciwnika.

- Sytuacja z Sergiu Hanką wyglądała bardzo groźnie. Język wpadł do gardła. Szybka reakcja spowodowała, że było wszystko ok. Wrócił na boisku, ale pomny tego co się wydarzyło musiałem go zmienić. Sergiu zrobił swoje i jest w dobrym zdrowiu. Nie ma problemu - zaznaczył trener Cracovii.

- Mamy na tyle szeroką kadrę, że Pelle van Amersfoort wszedł z ławki. Dał bardzo dobrą zmianę. Dopóki jest możliwość to chcę z niego dalej korzystać. Jeżeli jest w dobrej dyspozycji to robi różnicę. W kontekście meczów, które nas czekają, nie chcę z niego rezygnować. Ostatnio z nim rozmawiałem. Nie powiedział mi konkretnie, żeby coś już miał (nowego pracodawcę - red.). Może rzeczywiście coś jest na rzeczy. Z naszej strony oferty zawsze była dla niego przygotowana, ale Pelle w ogóle nie podejmował dyskusji. Jestem przygotowany na każdy scenariusz - dodał.