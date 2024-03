Jacek Zieliński mówi, czemu Legia Warszawa nie przeprowadza dużo transferów: Liczę, że będzie miejsce dla młodzieżowców

Transfery Legii Warszawa. Zieliński chce stawiać na młodzieżowców

Legia Warszawa zimą pozbyła się wielu zawodników, ale dwa transfery mogą boleć kibiców najbardziej. Bartosz Slisz odszedł do Stanów Zjednoczonych, a Ernest Muci do Turcji. "Wojskowi" mają sporo zarobić, dlatego fani zdziwili się, że Jacek Zieliński w zimę nie przygotował odpowiednich następców. Dyrektor sportowy Legii podczas transmisji "LEGIA ON" na oficjalnym kanale klubu odpowiedział na kilka pytań dotyczących budowy kadry. Zieliński podkreślił, że stołeczny klub mocno stawia na młodzież i stara się, aby była gotowana na wejście do pierwszego składu.