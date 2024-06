Jagiellonia Białystok będzie miała nowego napastnika. Lamine Diaby-Fadiga trafi do mistrza Polski z Paryża. Kiedyś ukradł zegarek koledze

Transfery Jagiellonii Białystok. Będzie nowy napastnik

Lamine Diaby-Fadiga pierwsze kroki w seniorskim futbolu stawiał w Nicei, ale w 2021 trafił do Paryża. Rok spędził na wypożyczeniu w Holandii, ale miniony sezon znów grał we Francji na zapleczu Ligue 1. W 24 meczach strzelił cztery gole. Jego aktualna wartość według portalu Transfermarkt to 400 tysięcy euro. O nowym zawodniku Jagiellonii było głośno cztery lata temu, kiedy przyznał się do kradzieży zegarka (70 tysięcy dolarów) jednego z kolegów - Kaspera Dolberga. Zdobycz chciał sprzedać na czarnym rynku. Ostatecznie poniósł zasłużoną karę i dodatkowo odszedł z Nicei.

Transfery Jagiellonii Białystok - lato 2024