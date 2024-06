Zagłębie Lubin podało kadrę na obóz w Słowenii. Dwa nowe nazwiska w zespole. To Adam Radwański i Kajetan Szmyt Jacek Czaplewski

Kajetan Szmyt w nowych barwach zaglebie.com

Zagłębie Lubin w czwartek rozpoczyna obóz przygotowawczy w Słowenii. Decyzją trenera Waldemara Fornalika w Moravskich Toplicach będzie ćwiczyć do nowego sezonu 26 zawodników - w tym nowi pomocnicy: Adam Radwański z Bruk-Bet Termaliki Nieciecza oraz Kajetan Szmyt z Warty Poznań. Dość mizernie wygląda póki co obsada ataku, ale to ma się zmienić.