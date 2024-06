Transfery GKS Katowice. Kto przyszedł, kto odszedł? Imponujące okienko beniaminka Ekstraklasy

Transfery GKS Katowice - przyszli do klubu

Transfery GKS Katowice - odeszli z klubu

Transfery GKS Katowice - lato 2024

Przyszli: Borja Galan (ostatnio Odra Opole, kontrakt do czerwca 2026), Lukas Klemenz (ostatnio Górnik Łęczna, kontrakt do czerwca 2026), Adam Zrelak (ostatnio Warta Poznań), kontrakt do czerwca 2026).

Odeszli: Christian Aleman (koniec kontraktu, bez klubu), Antoni Kozubal (koniec wypożyczenia, Lech Poznań).

Przedłużyli kontrakty: trener Rafał Górak (do czerwca 2026), Jakub Arak (do czerwca 2025), Alan Bród (do czerwca 2026).

Transfery w Ekstraklasie - 26 czerwca: GKS Katowice chce Bartosza Nowaka