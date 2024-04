Jagiellonia Białystok mistrzem Polski, Legia Warszawa skończy poza TOP 4, a Piast Gliwice ze sporymi szansami na europejskie puchary Jakub Maj

Jagiellonia Białystok może wygrać Ekstraklasę. Wojciech Wojtkielewicz

Walka o mistrzostwo Polski wkracza w decydującą fazę. Do końca rozgrywek zostało już tylko kilka kolejek, dlatego margines błędu jest bardzo mały. Według eksperta od symulacji największe szanse na mistrzostwo Polski ma obecnie Jagiellonia Białystok, która zdobędzie tytuł na 53 procent. Legia Warszawa nie załapie się nawet do TOP 4. Z kolei Piast Gliwice pomimo bardzo słabej wiosny może zagrać w eliminacjach do europejskich pucharów.