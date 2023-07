Jagiellonia Białystok nie "położy" się przed Rakowem Częstochowa. Adrian Siemieniec: Chcę drużyny wyrazistej

Jagiellonia chce zwycięstwa w Częstochowie

W poprzednim sezonie piłkarskiej ekstraklasy Jagiellonia zajęła 14. miejsce, niemal do ostatniej kolejki walcząc o utrzymanie. W letniej przerwie w drużynie doszło do poważnych zmian kadrowych, odeszli m.in. król strzelców ligi napastnik Marc Gual , stoperzy Michał Pazdan i Israel Puerto oraz skrzydłowy Tomas Prikryl.

- Startujemy z wysokiego C, zagramy z rywalem, który ma już za sobą trzy oficjalne mecze i toczy boje o europejskie puchary. Nie jedziemy do Częstochowy na mecz z Rakowem, żeby tam się "położyć" i przegrać, będziemy robić wszystko, żeby zwyciężyć i pokazać dobrą grę - mówił Siemieniec w czwartek na konferencji prasowej.

Siemieniec: Raków będzie chciał nas zdominować

- W tej chwili potrzeba nam cierpliwości, aby wszystko było stabilne. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ustabilizować pozycję Jagiellonii w ekstraklasie. Żebyśmy nie musieli przez cały sezon "obgryzać paznokci", albo żebyśmy nie musieli w końcówce sezonu się zastanawiać, czy ten zespół na pewno się utrzyma. Bo to bardzo utrudnia jakiekolwiek myślenie przyszłościowe i działania strategiczne - przyznał Siemieniec.

Dodał, że chce Jagiellonii "wyrazistej", trudnej do pokonania. "Chciałbym uniknąć opinii i ocen, że to jest "takie nijakie". Żeby to była fajna do oglądania drużyna i każdy będzie miał świadomość, że tu coś będzie się działo (...). Że to będzie drużyna, która będzie chciała zadać cios, a nie go dostać" - zapewniał.

O najbliższym przeciwniku mówił, że nie ma znaczenia w jakim składzie Raków zagra przeciwko Jagiellonii, bo kluczem jest "filozofia gry" tej drużyny. - Spodziewam się meczu intensywnego, w którym będą chcieli nas zdominować; po prostu Raków taki jest niezależnie od tego, kto wyjdzie w pierwszej jedenastce - dodał szkoleniowiec białostoczan.

W Jagiellonii nie ma na progu rozgrywek poważniejszych problemów kadrowych; jeden-dwóch piłkarzy ma drobne urazy, które jednak wcale nie muszą ich wykluczyć z walki o miejsce w składzie.