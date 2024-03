Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław na żywo w TV i online. Gdzie oglądać największy hit Ekstraklasy? TRANSMISJA STREAM LIVE [08.03.2024]

Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii: - Różnica na dzień dzisiejszy jest taka w porównaniu do jesieni, że nie otwieramy wyniku. Gdy robi to rywal, scenariusz układa się po myśli przeciwnika. Musimy być konsekwentni. Jestem przekonany, że zła karta niebawem odwróci się i będziemy otwierać wynik meczu. Wtedy scenariusz potyczki będzie toczył się według naszego planu. (cyt. WP Sportowe Fakty)

Jagiellonia na wiosnę punktuje bardzo słabo jak na drużynę, która ma walczyć o mistrzostwo Polski. Dwie porażki, remis i dwie wygrane to nie jest szczyt marzeń kibiców "Jagi". Ekipa z Białegostoku ostatnio awansowała na pozycję lidera Ekstraklasy, ale w 23. kolejce Śląsk Wrocław wrócił na swoje miejsce spychając Żółto-Czerwonych na 2. lokatę.

Spotkanie Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław to największy hit 24. kolejki Ekstraklasy, który zostanie rozegrany w piątek o godzinie 20:30. Wicelider podejmie lidera. W rundzie jesiennej spotkanie z pewnością miałoby jeszcze większą temperaturę, gdyż obecnie oba zespoły nie są w najlepszej formie.

Śląsk Wrocław także nie zaczął wiosny dobrze. Dopiero w ostatniej kolejce w meczu z Widzewem Łódź udało się wygrać mecz. Spotkanie z Jagiellonią będzie niezwykle ważne, gdyż wygrana WKS-u będzie oznaczała odskoczenie od wicelidera na sześć punktów. To spora przewaga.

Jacek Magiera, trener Śląska: - Dla Klimali to będzie coś szczególnego, zagrać na tym stadionie i przeciwko klubowi, z którego ruszył w świat. Na pewno dodatkowo go to napędza, ale ja dzisiaj nie wiem jeszcze, czy w podstawowym składzie zagra Patryk, czy Erik, a może zagrają razem? Muszę patrzeć na dobro całego zespołu, bo ono jest wartością nadrzędną.