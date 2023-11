Jagiellonia Białystok - Stal Mielec ONLINE. Wicelider walczy o pozycję lidera. Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [3.11.2023]

- Oczywiście, Jose jest zawodnikiem, który znacząco różni się od Afimico Pululu. Swoim stylem bardziej przypomina Jesusa, co oczywiście nie znaczy, że nie może grać na pozycji napastnika, ale mając go na szpicy musimy grać w inny sposób. Tymczasem z Afim przyzwyczailiśmy się do innego stylu i sami przywykliśmy do profilu atakującego, który potrafi skupić na sobie uwagę obrońców, a w efekcie pozostali mają więcej przestrzeni do wykorzystania