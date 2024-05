Mecz Lech Poznań - Legia Warszawa online. Najważniejsze spotkanie tego sezonu Ekstraklasy. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Lech Poznań - Legia Warszawa ONLINE. Hit Ekstraklasy!

Lech Poznań w obecnym sezonie zmienił trenera. Johna van den Broma zastąpił Mariusz Rumak, który miał powalczyć o mistrzostwo. Runda wiosenna w wykonaniu "Kolejorza" była bardzo słaba szczególnie w ofensywie. Kontuzje i bardzo krótka ławka nie ułatwiły zadania szkoleniowcowi, który latem opuści zespół z Wielkopolski. Wszystko wskazuje na to, że za kilka tygodni dojdzie też do wietrzenia szatni i kilku niepotrzebnych zawodników zostanie sprzedanych. Potrzebne są duże zmiany, żeby w przyszłym sezonie realnie włączyć się do walki o 1. miejsce.

Mariusz Rumak, trener Lecha Poznań: - Legia to doświadczony zespół na każdej pozycji. Josue wyróżnia się w naszej Ekstraklasie. To jest to, na czym Legia może budować swój zespół. Oni, jak i my nie zachwycają. To jednak doświadczony zespół, co jest ich atutem. To nie znaczy jednak, że w tym są lepsi od nas. Jesteśmy w tym aspekcie na podobnym poziomie. Jeśli Legia nabierze pewności siebie w tym spotkaniu, to może być ciężko. Oni wówczas się napędzają.