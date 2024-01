"Jagiellońskie racowisko 2024" w Białymstoku. Tradycyjny happening kibiców zapoczątkowany w 2020 roku [WIDEO]

Race w Białymstoku. Tradycja od 2020 roku

Race rozbłysły o godz. 19.20 . To symboliczna godzina, ma przypominać o roku 1920 - przyjętego jako data powstania klubu. Z głośników puszczono klubowy hymn, który śpiewają na stadionie, gdy piłkarze wychodzą na boisko. Akcja była kilkuminutowa.

- Zasłużona w historii Klubu Jagiellonii, a także ruchu kibicowskiego, bo to tu wszystko się kształtowało. Pomimo że dziś nie ma tu stadionu, stoją wielkie apartamentowce, to nadal znajduje się tu siedziba Klubu oraz pozostaje tu tysiące wspomnień z czasów gry naszej drużyny - napisali kibice w mediach społecznościowych w zaproszeniu na wydarzenie.

W 2020 roku pomysł miał nazwę "setki rac na stulecie", obecnie to "jagiellońskie racowisko". W pierwszej i czwartej edycji race rozbłysły na ulicach i Rynku Kościuszki w centrum Białegostoku, w drugiej - wokół Ronda Lussy, również w centrum miasta, w trzeciej - na koronie miejskiego stadionu, na którym mecze rozgrywa Jagiellonia. W tym roku miejscem happeningu była ulica Jurowiecka .

Pomysłodawcy "jagiellońskiego racowiska" korzystają z tego, że 13 i 14 stycznia w regionie można legalnie używać wyrobów pirotechnicznych. To bowiem ostatni dzień starego i pierwszy dzień nowego roku według kalendarza juliańskiego, z którego w życiu religijnym korzystają prawosławni. Największe ich skupiska są właśnie w Podlaskiem, ze stolicą w Białymstoku. Zgodnie z rozporządzeniem wojewody podlaskiego - można w te dwa dni w województwie legalnie używać wyrobów pirotechnicznych, podobnie jak 31 grudnia i 1 stycznia.

Po pierwszej części sezonu piłkarskiej ekstraklasy Jagiellonia zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 38 punktów. Od początku tygodnia zawodnicy przygotowują się do wznowienia rozgrywek. Do 20 stycznia - na własnych obiektach, potem wyjadą na blisko dwutygodniowe zgrupowanie do Turcji. Pierwszy w nowym roku mecz ligowy białostoczanie zagrają 11 lutego w Łodzi z Widzewem. (PAP)