Jakub Kiwior, obrońca reprezentacji Polski powinien zimą zmienić klub? Ekspert ocenił: Jego sytuacja w Arsenalu Londyn nie jest kolorowa

Ekspert o Kiwiorze. "Mamy prawo wymagać od niego więcej"

Jakub Kiwior to niewątpliwie nadzieja polskiej defensywy w reprezentacji Polski. Do pewnego momentu wydawało się, że to on będzie naturalnym następcą Kamila Glika w drużynie narodowej. Rzeczywistość jednak mocno pokazała jak bardzo się myliliśmy. W Arsenalu praktycznie nie podnosi się z ławki, a w reprezentacji zalicza bardzo przeciętne występy.

Zdaniem Rafała Nahornego, eksperta telewizji Canal+Sport w rozmowie z WP Sportowymi Faktami to właśnie sytuacja klubowa może być temu winna.

- Co do Jakuba Kiwiora, to mamy prawo od niego wymagać coraz więcej. Powinien wziąć trochę dowódczych spraw w swoje ręce, bo w końcu jest piłkarzem Arsenalu. Nie gra tam za dużo, ale dołączył do tego zespołu na początku roku

- podkreślił w rozmowie z WP SportoweFakty Rafał Nahorny, komentator Canal+ Sport.