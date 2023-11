Jakub Kiwior obserwowany przez włoski AC Milan podczas meczu Polska - Czechy z trybun PGE Narodowego w Warszawie. Wkrótce transfer?

Transfery. Jakub Kiwior zmieni zimą klub? Gigant zaczyna działać ws. pozyskania stopera!

Kiwior może już zimą stać się bohaterem absolutnie hitowego transferu. Ostatnio informowaliśmy o doniesieniach medialnych ws. przenosin polskiego obrońcy do Mediolanu. Jak się okazuje to nie były zwykłe medialne plotki, a realne zainteresowanie Polakiem, który przypomnijmy już grał we włoskiej ekstraklasie w barwach Spezii.

Według informacji Tomasza Włodarczyka z Meczyków działacze włoskiego klubu mieli być obecni w Warszawie podczas ostatniego meczu eliminacyjnego dla Biało-Czerwonych z Czechami (1:1). Znany dziennikarz tym samym tylko potwierdził zainteresowanie uczestnika Ligi Mistrzów oraz czwartej drużyny zeszłego sezonu Serie A.