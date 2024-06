Jakub Kosecki dołączy do nowego klubu. Razem z nim dwóch zawodników znanych z freak-fightów!

Jakub Kosecki będzie miał nowy klub. Zagra u ojca

Jakub Kosecki na początku 2024 roku postanowił spróbować czegoś nowego. W lutym popularny "Kosa" zawalczył na swojej pierwszej gali freak-fightowej. Jego przeciwnikiem został Łukasz "Tuszol" Tuszyński z popularnej grupy YouTuberów "Bungee". Walka debiutantów miała odbyć się na dystansie trzech rund po trzy minuty. Zdecydowaną przewagę fizyczną miał "Tuszol", faworyt bukmacherów, ale to Kosecki był przez lata zawodowym sportowcem i powinien mieć dużo lepszą kondycję. Po niecałych trzech minutach twórca internetowy wygrał przez TKO.

Kosecki cały czas grał w barwach KTS Weszło, czyli klubu, który założył Krzysztof Stanowski. Samuel Szczygielski informuje, że niedługo może dojść do głośnego transferu. "Kosa" ma przenieść się do Kosy Konstancin. A-klasowa drużyna należy do Romana Koseckiego, czyli ojca Jakuba. 34-latek na dołączenie do ekipy z niższej ligi ma namówić także Piotra i Pawła Tuburskich. To znani twórcy internetowi, którzy także walczą na galach freak-fightowych. W przeszłości grali w rezerwach Polonii Warszawa, dlatego nie są kompletni "zieloni". Sezon A-klasy nadal trwa, dlatego Kosa Konstancin nadal walczy o lepszą pozycję. Obecnie popularna drużyna zajmuje 10. miejsce, ale przed nią jeszcze spotkania z SEMP Ursynów (3. miejsce) oraz UKS Tarczyn (11. miejsce).