Piłkarz Górnika Zabrze huknął jak z armaty. Piłka po jego strzale leciała prawie 130 km/h. Erik Janża ustanowił rekord na Euro 2024

Erik Janża strzelił gola w pierwszym meczu

Erik Janża atomowym strzałem popisał się już w pierwszym spotkaniu na Euro 2024. Słoweńcom w starciu z Danią udało się doprowadzić do wyrównania dopiero w 77. minucie. Wrzutka w pole karne rywala była nieudana, ale do futbolówki dopadł jeszcze piłkarz Górnika Zabrze i cudownym strzałem z dalszej odległości - doprowadził do wyrównania.