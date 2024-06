Mecz Szwajcaria - Włochy online. Szymon Marciniak w centrum batalii o ćwierćfinał. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja w tv na żywo

Mecz Szwajcaria - Włochy online

Szwajcaria bardzo blisko była wygrania grupy A z reprezentacją Niemiec. W ostatniej kolejce z naszymi zachodnimi sąsiadami stosunkowo szybko wyszli na prowadzenie za sprawą Dana Ndoye. Ostatecznie rzutem na taśmę Nicklas Fullkrug wyrównał stan rywalizacji i to drużyna prowadzona przez Juliana Nagelsmanna wygrała grupę.

Wcześniej Szwajcarzy pokonali reprezentację Węgier (3:1) oraz zremisowali ze Szkocją (1:1) po cudownym golu Xherdana Shaqiriego, który udowodnił po raz kolejny, że brzydkich goli to on nie strzela. Co turniej, to jakaś ładna bramka w wykonaniu 32-letniego atakującego reprezentacji Szwajcarii. W 2016 roku przekonała się o tym reprezentacja Polski. Wtedy oddał przepiękne uderzenie z przewrotki z linii naszego pola karnego.