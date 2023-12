Media: Kwiatkowski z nową posadą po odejściu z PZPN. Nadal w sporcie!

Reprezentacja Polski. Były rzecznik prasowy i team manager zostanie dyrektorem TVP Sport!

Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe to popularny "Kwiatek" nadal będzie blisko wielkiego sportu, a co najlepsze... reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że to właśnie ta stacja ma prawa transmisyjne do pokazywania meczów polskiej kadry.