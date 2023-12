Nowe wieści o zakończeniu współpracy PZPN a Jakubem Kwiatkowskim. Pretensje piłkarzy do selekcjonera i wyrazy wsparcia dla byłego rzecznika

Po 11 latach koniec współpracy Jakuba Kwiatkowskiego z PZPN

45-latek pełnił funkcję rzecznika PZPN od 1 grudnia 2012 roku (wcześniej zajmował to stanowisko od kwietnia do października 2009 roku). Następnie został team managerem zespołu i łączył te funkcje do 5 grudnia.

Jak podaje Mateusz Skwierawski w WP Sportowe Fakty, Kwiatkowski na wtorkowym (5 grudnia) spotkaniu w siedzibie PZPN z Łukaszem Wachowskim (sekretarzem Związku), Cezarym Kuleszą i Tomaszem Kozłowskim (dyrektor Departamentu Komunikacji i Mediów), dowiedział się zakończeniu współpracy. Do tego od selekcjonera Michała Probierza miał też dowiedzieć się o "innym pomyśle na funkcjonowanie swojego sztabu szkoleniowego".