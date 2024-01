Jakub Moder odejdzie z Brighton na wypożyczenie? "Mewy" chcą, aby Polak został w klubie i rozwijał się w Anglii Jakub Maj

fot. Brighton

Jakub Moder wrócił do gry po bardzo poważnej kontuzji. Teraz Polakowi potrzebna jest regularna gra, aby wrócić do dobrej formy. Czy Brighton myśli o wypożyczeniu? Według najnowszych doniesień medialnych nie ma na to opcji.