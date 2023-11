Jakub Moder wraca na boiska Premier League w Brighton. Media: Powrót już na mecz z Sheffield United za tydzień

Jakub Moder wraca do gry w Brighton. Prawie 600 dni na to czekał!

24-latek nareszcie po długim rozbracie z piłką zaczyna wracać do profesjonalnego grania. Od kontuzji minęło już naprawdę sporo czasu, a pozytywów nie prędko mogliśmy się dopatrywać. Parę dni temu informowaliśmy, że Moder stopniowo jest wprowadzany do drużyny i najpierw czekały go mecze w zespołach juniorskich, by mógł lepiej przepracować okres przygotowawczy i wdrożyć się do wielkiego grania na Wyspach.

Zdaniem Tomasza Włodarczyka reprezentant Polski ma znaleźć się w kadrze meczowej Brighton na spotkanie Premier League z Sheffield United w 12. kolejce. Jednocześnie zaznaczył, że szykowane jest przez trenera "Mew" - Roberto De Zerbiego kilkanaście minut dla polskiego pomocnika.