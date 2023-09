Jan Bednarek: Opinii ekspertów nie zmienię. Liczę na kolejne pięćdziesiąt meczów w reprezentacji Polski

W środę to Jan Bednarek obok selekcjonera Fernando Santosa odpowiadał na ostatnie pytania przed meczem reprezentacji Polski z Wyspami Owczymi w eliminacjach Euro 2024. Według obrońcy spadek Southampton z Premier League wcale nie przekreśla jego szans na grę w kadrze. - Jeżeli selekcjoner mnie powołuje to wychodzi na to, że jestem przygotowany. Championship to wymagająca liga, drużyny, poziom. Robię swoje i staram się udowadniać, że do reprezentacji wnoszę wartość - zaznaczył Bednarek. Odniósł się także do głośnego wywiadu Roberta Lewandowskiego i kolacji, na którą wszyscy powołani zawodnicy poszli w poniedziałek, żeby wyjaśnić i omówić burzliwą współpracę.

Jan Bednarek: Wyjaśniliśmy sobie pewne rzeczy

Bednarek zaczął od odpowiedzi o atmosferę w drużynie. - Porozmawialiśmy wewnątrz grupy, wyjaśniliśmy pewne rzeczy. Najważniejsze, że byliśmy w tym szczerzy. Tak samo zachował się sztab na odprawie; powiedział co zrobiliśmy dobrze, a co źle. Mamy jasno nakreślony plan, co musimy zrobić, żeby jutro wygrać. Chcemy zagrać dobry mecz, zdobyć trzy punkty i poprawić sytuację w tabeli. To "oczyszczające" spotkanie niejako wymusił głośny wywiad lidera drużyny, który stwierdził, że w reprezentacji brakuje osobowości. - Lewandowski to najlepszy piłkarz w historii polskiej piłki. Ma prawo do własnej opinii. Jeżeli miał takie odczucia to je wyraził. Myślę, że mamy dużo charakteru w drużynie. W pewnych może aspektach i sytuacjach meczowych tego zabrakło. Mamy jednak bardzo dobry zespół, dużo jakości. Jeżeli sami w siebie bardzo mocno uwierzymy, to potwierdzimy to na boisku - uważa Bednarek.

Podczas konferencji Bednarek został zapytany o to, czy bliżej mu do podejścia Roberta Lewandowskiego, który opowiedział o wszystkich problemach kadry w wywiadzie, czy jednak do Kamila Grosickiego, który uważa, że kłopotliwe sprawy należy rozwiązywać własnym gronie. - Uważam, że pewne rzeczy warto wyjaśniać wewnątrz grupy. Tak też zrobiliśmy w poniedziałek na kolacji. Spędziliśmy wspólnie czas. To było potrzebne. Jestem za szukaniem balansu. Jan Bednarek i selekcjoner Fernando Santos PAP, Leszek Szymański

Jan Bednarek o sobie samym: Opinii ekspertów nie zmienię

- Wiemy, co mamy robić na boisku. Najważniejsze, żebyśmy wygrywali mecze - to był główny przekaz na odprawie. Żebyśmy byli skuteczni w obronie, w ataku, kreowali sytuacje - podkreślił w środę Bednarek.

Bednarek wielokrotnie był oceniany bardzo surowo za swoje występy. Dostało mu się także w czerwcu, kiedy przegraliśmy z Mołdawią 2:3. Na gorąco po spotkaniu stoper wyznał, że w przerwie panowało przekonanie, że przy wyniku 2:0 wystarczy dograć 45 minut, a potem można będzie rozjechać się w spokoju na wakacje.

- Każdy ma prawo do własnej opinii. W dzisiejszych czasach to bardzo łatwe. Jest dużo programów, o czymś trzeba rozmawiać, kogoś obwinić. Dla mnie najważniejsze jest to, co sądzą o mnie koledzy z drużyny, trener, osoby, które wierzą we mnie i mnie wspierają. Opinii naszych ekspertów nie zmienię. Liczy się to, jak analizuje moją grę selekcjoner - uważa Bednarek. - Do spotkań z Wyspami Owczymi i Albanią trzeba podejść z chłodną głową, wyrachowaniem. Trzeba w pewnych sytuacjach wyłączyć emocje. Liczą się tylko zwycięstwa. Chciałbym zdobyć sześć punktów, żebyśmy polepszyli sytuację w tabeli.

Za Bednarkiem jubileuszowy 50. mecz w kadrze. - Życzę sobie samych zwycięstw. Dla mnie to wielka duma móc rozegrać tyle spotkań w narodowych barwach. Mam nadzieję, że kolejne pięćdziesiąt przede mną. Teraz najważniejszy jest awans na Euro. To niesamowite uczucie reprezentować swój kraj na wielkich imprezach. Wierzę, że następna będzie w 2024 roku - zakończył Bednarek.

