Jan Urban po Wielkich Derbach Śląska: Ciężar gatunkowy tego spotkania miał duży wpływ na naszą grę

Jan Urban, trener Górnika Zabrze : - Kurczę, taka szarpana ta pierwsza połowa. Brakowało płynności w grze. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko ciężar gatunkowy tego spotkania miał duży wpływ na naszą grę. Nie wszyscy żeśmy sobie z tym poradzili. W drugiej połowie było już lepiej, natomiast mało tych płynnych akcji było. Wiem, że liczył się w tym spotkaniu wynik, bo to były specjalne spotkanie. Bardzo ważne dla naszych kibiców, którzy stworzyli wspaniałą atmosferę i w takiej atmosferze chciałoby się grać, Ale na pewno ja bym chciał, żeby Górnik grał zdecydowanie lepiej. I do tego będziemy dążyć.

Wiemy, że przed nami dużo pracy. Natomiast takie spotkanie, uważam, że wielu zawodników da dużo doświadczenia. Bo to jest przeżycie - przy pełnych trybunach grać tak ważne spotkanie, bo do nich na pewno docierały z każdej strony informacje o tym, że to jest specjalny mecz, to są derby, których nie było od wielu lat i fajnie, że to spotkanie, żeśmy wygrali, natomiast no kurde, ja muszę być wymagający i muszę myśleć o tym, że musimy jeszcze naszą grę poprawić, bo mało było tych po prostu takich fajnych, ciekawych akcji.