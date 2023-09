Jarosław Skrobacz po Wielkich Derbach Śląska: Musimy przełknąć tę porażkę. Na pewno jest taki żali i rozgoryczenie

Jarosław Skrobacz, trener Ruchu Chorzów : - Musimy przełknąć tę porażkę. Na pewno jest taki żali i rozgoryczenie, że ten mecz być może toczył się ze wskazaniem na Górnika, być może dłużej utrzymywali się przy piłce. Być może częściej byli na naszej połowie, czyli na połowie przeciwnika, jednak nie miało to przełożenia na sytuację. W pierwszej połowie my kilka razy przejęliśmy piłkę po błędach obrońców gospodarzy.

Po 7 latach do Ekstraklasy wróciły Wielkie Derby Śląska. Ruch Chorzów przegrał na wyjeździe z Górnikiem Zabrze w ramach 8. kolejki. W 51. minucie na listę strzelców wpisał się Lukas Podolski, który po podaniu Sebastiana Musiolika mocnym uderzeniem z pola karnego w górny róg pokonał Michała Buchalika. To było premierowe trafienie "Poldiego" w tym sezonie.

- Początek drugiej połowy... Wydaje się, że sytuacja, która po prostu nie wiemy jak to mogło w ogóle nie wpaść, jak mogło się to nie zakończyć bramką dla nas, aż w konsumuje popełniamy prosty błąd w rozegraniu, zachowujemy się nieodpowiedzialnie, beztrosko. Tracimy bramkę, bo Lukas Podolski potrafił tą piłkę przyjąć i skierować ją do bramki, ale sobie z tym nie radziliśmy wcześniej.