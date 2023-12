Jedenastka 19. kolejki PKO Ekstraklasy według GOL24. Nawet zmęczona Legia wyprzedzi Lecha? To możliwe w środę

PKO Ekstraklasa. Został środowy zaległy mecz i potem liga zapadnie w sen zimowy aż do lutego. W ostatniej pełnej kolejce tego roku sporo się zadziało. Jagiellonia Białystok wypuściła wynik 3:0, Lech Poznań stracił dwie bramki, a jego trener John van den Brom posadę. Co jeszcze? Piast Gliwice wrócił do zwyciężania, Derby Dolnego Śląska padły łupem lidera... Wreszcie na miarę oczekiwań kibiców zagrała i zapunktowała Pogoń Szczecin, ale to Legia Warszaw może rzutem na taśmę wskoczyć na podium. W naszej jedenastce wyróżnionych znajdziecie: - dziesięciu seniorów i młodzieżowca- pięciu Polaków, dwóch Portugalczyków, Greka, Hiszpana, Japończyka i Mołdawianina- dwóch piłkarzy Piasta Gliwice, po jednym Górnika Zabrze, Jagiellonii Białystok, Lecha Poznań, Legii Warszawa, Pogoni Szczecin, Puszczy Niepołomice, Radomiaka Radom oraz Śląska Wrocław.

PAP/Leszek Szymański