Jens Gustafsson odejdzie z Pogoni Szczecin? Dwóch kandydatów na selekcjonera reprezentacji Szwecji

- To nie jest tak, że możemy komukolwiek zabronić rozmawiać o swojej przyszłości. Tematu dla nas jednak nie ma i nie wypytujemy się Jensa o tę sprawę każdego dnia. Zapytaliśmy się raz, przyznał, że taką rozmowę przeprowadził, ale zachwalał pracę w Pogoni, swoje dobre samopoczucie z życia w naszym klubie i Szczecinie. I to była jedyna rozmowa. Od tamtej pory nic się więcej nie wydarzyło. Jak przyjdzie konkretna propozycja dla trenera to będziemy reagować. Zdajemy sobie sprawę, że praca w swojej reprezentacji to marzenie każdego trenera, a jeszcze finansowe warunki są na najwyższym poziomie, to pewnie nie będzie dyskusji. Ale to nie jest takie proste, bo umowa Gustafssona z naszym klubem obowiązuje i federacja musiałaby spełnić pewne warunki - dodał Jarosław Mroczek w rozmowie z GS.