Jerzy Dudek o potencjalnym transferze Marcina Bułki do Realu Madryt: Jest gotowy

Podstawowy bramkarz Realu Madryt, Thibaut Courtois doznał kontuzji zerwania więzadeł na początku tego sezonu. W jego miejsce występują Kepa Arrizabalaga lub Andrij Łunin. Ten pierwszy jest tylko wypożyczony z londyńskiej Chelsea, więc w przyszłym sezonie z klasowych golkiperów w pełni dyspozycji będzie dostępny jedynie reprezentant Ukrainy. Były bramkarz Królewskich podkreślił, że Bułka jest gotowy na transfer do tak dużego klubu jak Królewscy.

- Pewnie jest gotowy. Profilem Bułce najbliżej właśnie do Courtois. To wysoki bramkarz, który podobnie jak Belg, dobrze gra nogami, potrafi również świetnie czytać grę. Po prostu gra jak nowoczesny bramkarz. Natomiast myślę, że Real będzie jeszcze czekał, że ta decyzja co do bramkarza może być podjęta pod koniec sezonu. Na podstawie tego jak będzie przebiegała rehabilitacja Courtois i jak będzie sobie radził Łunin do końca sezonu - zaznaczył 60-krotny reprezentant Polski.