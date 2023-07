Joao Felix nowym kolegą Roberta Lewandowskiego w ofensywie Barcelony? Atletico Madryt dało zielone światło, a sam piłkarz jest chętny!

Zawodnik, który poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Chelsea Londyn wrócił do Atletico Madryt, choć jak się okazuje, nie na długo. Portugalczyk nie będzie chciał dłużej zostać w ekipie z Madrytu. Rozgląda się za nowym pracodawcą.

Jak informują dziennikarze na czele z Fabrizio Romano najbliżej do zakontraktowania Portugalczyka jest FC Barcelona. Sam piłkarz wyraża wielką chęć dołączenia do "Dumy Katalonii" i gry m.in. u boku Roberta Lewandowskiego.

Chciałbym grać dla Barcelony. To od zawsze był pierwszy wybór i chętnie do nich dołączę. Marzyłem o tym klubie jeszcze, gdy byłem dzieckiem. Jeśli się uda, będzie to spełnienie moich wielkich marzeń