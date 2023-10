Josue i Pankov wydali oświadczenia w sprawie wydarzeń w Holandii po meczu AZ - Legia Warszawa

Josue i Pankov dziękują za pomoc

Jak przekazali obecni na meczu AZ - Legia polscy dziennikarze, do wielkiego zamieszania doszło w chwili, gdy miejscowa policja i służby ochrony podjęły decyzję o zamknięciu stadionu. Przedstawiciele Legii, w tym piłkarze, mieli mieć utrudniony dostęp do autokaru, wywiązały się utarczki słowne, doszło do szamotaniny. Ostatecznie policja otoczyła kordonem pojazd, w którym była już znaczna część ekipy.

Następnie policjanci zabrali dwóch piłkarzy Legii na komisariat - Josue i Pankova. Holenderskie media tłumaczyły, że zawodnicy naruszyli nietykalność cielesną ochroniarza. Piłkarze zostali już zwolnieni z aresztu, ale jak przekazuje Robert Błoński, jeden z zawodników może mieć kłopoty. Dariusz Mioduski wynajął prawnika, aby pomógł w rozwiązaniu sytuacji.