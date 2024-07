Jude Bellingham z obscenicznym gestem na Euro 2024

Po mecz Anglia - Słowacja w 1/8 finału Euro 2024 media zwróciły uwagę na zachowanie pomocnika wyspiarskiej drużyny po jednym z goli w niedzielnej rywalizacji. Jude Bellingham wykonał obsceniczny gest w kierunku ławki rezerwowych, bądź znajdującej się nad nią trybuny. Z tłumaczenia piłkarza wynikałoby, że bardziej prawdopodobna jest ta druga opcja. Media błyskawicznie podłapały temat i zaczęły zastanawiać się o co chodziło i czy będzie miał z tego tytułu nieprzyjemności.

- Wewnętrzny, żartobliwy gest skierowany do bliskich przyjaciół , którzy byli na meczu. Nic poza szacunkiem dla sposobu, w jaki grała dziś słowacka drużyna - pośpieszył z informacją Bellingham.

Piłkarz Realu Madryt podkreślił, że ma szacunek do Słowaków, którzy zaprezentowali kawał solidnego futbolu w starciu z nimi. Do 95. minuty bowiem wygrywali z wyżej notowanym rywalem. Do siatki trafił najpierw Ivan Schranz, a potem wyrównał właśnie bohater całego zamieszania - Bellingham. W dogrywce szalę przechylił Harry Kane.