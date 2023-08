Kacper Tobiasz, bramkarz Legii Warszawa w swoim stylu po tym jak obronił decydującego karnego z FC Midtjylland. "To dla was hejterzy" Jakub Jabłoński

Liga Konferencji. Legia Warszawa po szalonym dwumeczu z duńskim FC Midtjylland awansowała do fazy grupowej Ligi Konferencji (3:3, 1:1, k: 6:5). "Wojskowi" po regulaminowym czasie gry oraz dogrywce przy Łazienkowskiej tylko remisowali. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były zatem rzuty karne, w których bohaterem stał się bramkarz warszawskiego zespołu Kacper Tobiasz. - To dla was hejterzy - napisał młody golkiper na Instagramie.