Kamil Glik dostał szansę wyjazdu na Euro 2024. Piłkarz reprezentacji Polski podjął decyzję

TVP kompletuje kadrę na Euro 2024

Niecałe dwa miesiące pozostały do Euro 2024. Wyłączne prawa do pokazywania turnieju na Telewizja Polska. Dyrektor stacji TVP Sport, Jakub Kwiatkowski powoli kompletuje kadrę dziennikarską, która może imponować. Na niemieckich stadionach będą pracować między innymi byli reprezentacji Polski, tacy jak Łukasz Piszczek , czy Łukasz Fabiański . Natomiast w studio regularnie będzie gościć Jakub Błaszczykowski .

Eksperci TVP Sport na Euro 2024

Kamil Glik odmówił TVP pracy przy Euro 2024

Do redakcji TVP Sport przy okazji turnieju mógł dołączyć jeszcze jeden reprezentant Polski. Ofertę współpracy od Jakuba Kwiatkowskiego otrzymał również Kamil Glik , występujący obecnie w ekstraklasowej Cracovii.

- Rozmawiałem z Kamilem Glikiem. Mówił jednak, że zaczynają przygotowania do sezonu gdzieś w drugiej połowie czerwca. To go blokuje - powiedział dyrektor TVP Sport w rozmowie dla Polskiego Radia RDC.

"Glikson" w barwach reprezentacji Polski rozegrał 103 spotkania. Latem zeszłego roku zdecydował się przenieść z włoskiego Benevento do Cracovii, w której miał się odbudować, by zagrać na Euro 2024. Jednak podczas zimowych przygotowań nabawił się kontuzji, która uniemożliwiła mu grę przez kilka miesięcy. Do gry wrócił 21 kwietnia w meczu przeciwko Puszczy Niepołomice.